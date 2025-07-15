"Кайрат" прошел во второй раунд Лиги чемпионов, обыграв "Олимпию" в Алматы
Алматинские футболисты открыли счет на 5-й минуте игры.
Сегодня, 22:50
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Сегодня, 22:50Сегодня, 22:50
103Фото: FC Kairat
Алматинский "Кайрат" успешно преодолел первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв словенскую "Олимпию" со счётом 2:0, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
Матч прошёл 15 июля на стадионе в Алматы.
Уже на 5-й минуте встречи счёт открыл Жоржиньо, воспользовавшись быстрым выпадом своей команды. Чуть позже, на 31-й минуте, преимущество хозяев удвоил Александр Мрынский, отправив мяч точно в сетку ворот соперника.
Победа в домашнем матче позволила "Кайрату" выйти в следующий этап еврокубков - первая игра в Любляне завершилась вничью, 1:1.
Теперь алматинский клуб готовится к встрече с победителем пары КуПС (Финляндия) - "Милсами" (Молдова) во втором раунде Лиги чемпионов.
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