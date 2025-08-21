Алматинский "Кайрат" сыграл вничью с "Селтиком" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая на стадионе "Селтик Парк" в Глазго, завершилась без забитых мячей - 0:0, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Перед игрой букмекеры и эксперты единогласно считали британский клуб явным фаворитом, однако казахстанская команда показала характер и выстояла в напряжённой борьбе.

В первом тайме "Кайрат" создал несколько опасных моментов и даже открыл счёт усилиями Александра Мартыновича, однако гол был отменён из-за офсайда. После перерыва хозяева пошли в атаку, но удар Джеймса Форреста пришёлся в штангу. На 60-й минуте вратарь алматинцев Александр Заруцкий получил травму и был заменён на Темирлана Анарбекова, который сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

Ответный матч состоится 26 августа в Алматы.