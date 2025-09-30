На Центральном стадионе Алматы идет матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов, где местный "Кайрат" принимает мадридский "Реал", передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz. Первая половина встречи завершилась с минимальным преимуществом гостей — 0:1. Единственный гол на 25-й минуте забил Килиан Мбаппе, уверенно реализовав пенальти.

Мадридцы вышли на игру в составе: Куртуа, Асенсио, Хёйсен, Алаба, Фран Гарсия, Чуамени, Себальос, Гюлер, Мастантуоно, Винисиус и Мбаппе.

Главный тренер алматинцев Рафаэль Уразбахтин доверил стартовый состав Калмурзе, Тапалову, Мартыновичу, Сорокину, Луишу Мате, Мрынскому, Касабулату, Араду, Громыко, Жоржиньо и Сатпаеву.

Во втором тайме "Кайрат" попытается отыграться при поддержке переполненных трибун.