"Кайрат" уступает "Реалу" после первого тайма в Алматы
Единственный гол забил Мбаппе.
На Центральном стадионе Алматы идет матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов, где местный "Кайрат" принимает мадридский "Реал", передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz. Первая половина встречи завершилась с минимальным преимуществом гостей — 0:1. Единственный гол на 25-й минуте забил Килиан Мбаппе, уверенно реализовав пенальти.
Мадридцы вышли на игру в составе: Куртуа, Асенсио, Хёйсен, Алаба, Фран Гарсия, Чуамени, Себальос, Гюлер, Мастантуоно, Винисиус и Мбаппе.
Главный тренер алматинцев Рафаэль Уразбахтин доверил стартовый состав Калмурзе, Тапалову, Мартыновичу, Сорокину, Луишу Мате, Мрынскому, Касабулату, Араду, Громыко, Жоржиньо и Сатпаеву.
Во втором тайме "Кайрат" попытается отыграться при поддержке переполненных трибун.
