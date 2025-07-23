Алматинский "Кайрат" потерпел поражение в выездном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2025/2026, проиграв финскому клубу КуПС со счётом 0:2, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Матч прошел 22 июля на стадионе "Куопион Кескускенття" в Куопио. Шансы команд до начала поединка оценивались как равные, однако итог встречи оказался не в пользу казахстанцев.

В первом тайме соперники действовали на равных, создавая моменты у чужих ворот, но голов зрители так и не увидели. После перерыва хозяева поля активизировались: на 50-й минуте Мохамед Туре открыл счёт мощным ударом под перекладину. "Кайрат" попытался отыграться, но нарвался на контратаку, с дальней дистанции отличился Яакко Оксанен, установив окончательный счёт 2:0.

Алматинцы вышли на игру в следующем составе: Заруцкий, Мата, Сорокин, Мартынович, Мрынский, Касабулат, Глэйзер, Тапалов, Жоржиньо, Эдмилсон и Громыко. У финнов на поле появились Крайдль, Саволайнен, Сиссе, Миеттинен, Хямяляйнен, Руоппи, Оксанен, Арифи, Луйейе-Лутумба, Туре и Пеннанен.

Ответный матч пройдет в Алматы, где "Кайрату" предстоит отыгрывать двухголевой дефицит, чтобы сохранить шансы на выход в следующий раунд Лиги чемпионов.