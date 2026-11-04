«Кайрат» узнал соперника по 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу

Алматинский «Кайрат» встретится с польским «Пястом» в 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне. Результаты опубликованы на сайте uefa.com.

Первый матч казахстанский клуб проведёт на выезде 23 ноября, ответная встреча состоится 4 декабря в Алматы.

Напомним, «Кайрат» выступал в группе 2 Лиги А вместе с бельгийским «Андерлехтом» и латвийским «Бейтаром», где занял третье место с тремя очками. При этом алматинцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф после снятия с турнира румынского «Юнайтед Галац» из-за финансовых проблем.