2025-й выдался для казахстанского спорта одним из самых ярких и насыщенных. Были и громкие триумфы, и неожиданные проигрыши, большие международные старты. О главных итогах в материале корреспондента BAQ.KZ.

Успех Шайдорова

Уходящий год стал прорывным для фигуриста Михаила Шайдорова. Он выиграл "Турнир четырех континентов", занял третье место на Азиатских играх в Харбине и стал серебряным призером чемпионата мира. Этот результат позволил ему квалифицироваться на Олимпиаду-2026.

Instagram/mikhail_shaidorov

Боксеры на World Boxing

Сборная Казахстана по боксу успешно выступила на чемпионате мира в Ливерпуле. Турнир проходил под эгидой World Boxing. Боксеры завоевали 7 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые награды. Такой результат позволил команде возглавить медальный зачет чемпионата.

В Ливерпуле чемпионами стали Алуа Балкибекова (до 51 кг), Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Аида Абикеева (до 65 кг), Наталья Богданова (до 70 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

К слову, Махмуд Сабырхан был признан боксером года World Boxing.

Instagram/sabyrkhan_makhmud

Несостоявшейся бой Алимханулы

В профессиональном боксе казахстанские болельщики с особым интересом ждали выступления Жанибека Алимханулы — ему готовили объединительный бой против чемпиона WBA в среднем весе кубинца Эрисланди Лары. По предварительным данным, встреча должна была стать одним из главных событий конца года и приблизить Алимханулы к статусу абсолютного чемпиона.

Однако вокруг поединка разгорелся допинг-скандал: стало известно, что в допинг-пробе Алимханулы (17-0, 12 КО) выявили мельдоний — запрещённое вещество, из-за чего бой оказался сорван.

Сам боксер заявил, что не принимал допинг намеренно и настаивает на своей невиновности.

Instagram//janibek_alimkhanuly

Борьба

Успешным 2025 год стал и для казахстанских борцов. Айдос Султангали, выступающий в весовой категории до 60 кг, стал победителем чемпионата мира в Хорватии. В последний раз представители Казахстана в греко-римской борьбе становились чемпионами ещё в 1999-м.

На взрослом чемпионате мира бронзовые медали в вольной борьбе завоевали Асылжае Есенгельды (до 61 кг), Нуркожа Кайпанов (до 74 кг) и Ризабек Айтмухан (до 97 кг). В молодёжном первенстве мира чемпионом стал Едыге Касымбек, а у женщин на том же уровне золото выиграла Шугала Омирбек.

Фото: пресс-служба United World Wrestling

Фехтование

В 2025 году сборная Казахстана по фехтованию достигла исторического результата, заняв третье место на чемпионате мира в Грузии. Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов, Кирилл Проходов в командных соревнованиях заняли бронзу. Нужно отметить, что Казахстан впервые занял призовое место на чемпионате мира в этом виде спорта.

Фото: Instagram/kazakhstan_fencing

"Кайрат" в Лиге чемпионов

Алматинский "Кайрат" в уходящем году впервые пробился в групповую стадию Лиги чемпионов. По итогам жеребьёвки команда получила статусных соперников. В числе оппонентов оказались "Реал Мадрид", "Брюгге", "Олимпиакос", "Пафос", "Интер", "Арсенал", "Спортинг" и "Копенгаген".

В сентябре "Кайрат" провёл в Алматы домашний матч с "Реалом". В город прилетели первые звёзды "сливочных", их приезд вызвал настоящий ажиотаж в Алматы.

Главной звездой команды стал голкипер Темирлан Анарбеков. В решающем серии пенальти он удачно проявил себя, благодаря чему команда и вышла в Лигу чемпионов.

Кроме того, после матча "Кайрата" с "Олимпиакосом" (0:1) УЕФА признала его лучшим игроком встречи.

Фото: Instagram спортмена

Теннис

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела первую часть сезона не так уверенно, как годом ранее: по ходу года она даже выпадала из топ-10. Зато концовку сезона Рыбакина провела мощно и неожиданно сумела отобраться на Итоговый турнир, причём квалифицировалась туда последней.

В итоге Елена выиграла Итоговый турнир WTA, заработав рекордные призовые — $5,235 млн (самый крупный чек за один турнир в истории женского тенниса).

Фото: пресс-служба WTA

Новый статус Головкина

Другое не менее важное событие для казахстанского спорта- это назначение Геннадия Головкина на должность президента World Boxing.

Решение было принято 23 ноября 2025 года на конгрессе организации в Риме.

Назначение называют историческим: Головкин стал первым казахстанцем, возглавившим международную спортивную федерацию.

На новом посту он обозначил ключевой приоритет — вернуть доверие к олимпийскому боксу и закрепить его место в программе Игр-2028 в Лос-Анджелесе, а также выстроить систему, где интересы спортсменов будут в центре решений федерации.

При этом для Головкина это логичное продолжение управленческой работы: ранее World Boxing назначала его председателем Олимпийской комиссии, которая занимается вопросами олимпийского направления и взаимодействия с олимпийским движением.

Фото: Instagram/gggboxing