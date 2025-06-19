С 16 июня 2025 года рудник "Жомарт" официально возобновил работу. Об этом сообщил председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев, выступив с обращением к сотрудникам компании, передает BAQ.KZ.

Он напомнил, что 17 февраля на руднике произошла трагедия — в результате аварии погибли семь горняков. Это событие стало серьёзным испытанием для всей компании.

"Мы не снимаем с себя ответственности. Обеспечение безопасности каждого работника — наша прямая задача и моральный долг. Мы обязаны извлечь уроки из произошедшего и сделать всё возможное, чтобы подобное больше не повторилось", — заявил Нуриев.

По словам руководителя, сразу после аварии была начата масштабная работа по устранению последствий и подготовке к безопасному перезапуску. Были привлечены научные и инженерные организации, проведены исследования, внедрены новые системы мониторинга и контроля.

Разрешение на возобновление работ было выдано только после комплексной оценки состояния шахты, готовности персонала и уровня безопасности.

Особое внимание в обращении Нуриев уделил культуре безопасности:

"Ни один производственный план не стоит человеческой жизни. Если есть хоть малейшее сомнение в безопасности — работа должна быть остановлена. Каждый сотрудник обязан сообщить о риске".

В компании продолжает действовать система обратной связи Senim, с помощью которой сотрудники могут анонимно сообщать о нарушениях или потенциальных угрозах.

Ранее был обнародован список погибших горняков на руднике "Жомарт". "Казахмыс" опубликовал их фотографии.

19 февраля заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на заседании правительства назвал предварительную причину обрушения на руднике "Жомарт". А мажилис потребовал создать отдельный госорган по промышленной безопасности.