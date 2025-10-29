Союз кинологов Казахстана вновь подтвердил свой статус ведущей организации в сохранении и развитии национальных пород собак, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минэкологии.

Благодаря самоотверженному труду казахстанских специалистов, казахская тазы и тобет завоевали международное признание и прославили имя страны на мировой кинологической арене.

За последние три года Союз достиг значимых результатов: он стал полноправным членом Международной кинологической федерации (FCI), подал официальную заявку на предварительное международное признание породы "казахская тазы", а бюро FCI приняло историческое решение о её предварительном признании. Эти шаги открыли путь к полноценному мировому признанию национальных пород Казахстана.

В 2025 году казахская тазы успешно выступила на международной выставке World Dog Show в Хельсинки, завоевав высокие награды и достойно представив страну среди ведущих мировых кинологических сообществ. Эксперты отмечают, что этот успех стал результатом многолетней работы, любви к родной земле и верности национальным ценностям.

За значительный вклад в развитие и популяризацию национальных пород собак ряд специалистов Союза был отмечен высокими государственными и ведомственными наградами. Среди них орден "Құрмет" получили Серікқали Бауыржан Серікқалиұлы, Дровосекова Наталья Анатольевна и Хардина Елена Витальевна, Благодарственные письма Президента – Мечковский Евгений Анатольевич и Болысбай Іңкар Мақсатқызы, Почётную грамоту Министра экологии – Дандыбаева Жанна Серікқызы.

Союз кинологов Казахстана планирует продолжать системную работу по сохранению, исследованию и продвижению национальных пород собак на международной арене, укрепляя позиции страны в мировом кинологическом сообществе.