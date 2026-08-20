Казахский фольклор предложили превратить в комиксы и мультфильмы

В Алматы состоялся круглый стол на тему «Воспитание подрастающего поколения: детский контент и повышение медиаграмотности». Мероприятие организовали алматинские издания ТОО «Қазақ газеттері».

В обсуждении приняли участие детские писатели, редакторы профильных изданий, журналисты и представители библиотечной сферы. Участники обсудили развитие современной детской периодики и литературы, создание качественного национального контента, повышение медиаграмотности и использование возможностей искусственного интеллекта.

Одним из предложений стала адаптация персонажей казахского фольклора в формате комиксов и анимации. По мнению участников, современные форматы могут помочь сделать национальное культурное наследие более интересным и доступным для детей.

Также на встрече говорили о необходимости развивать научно-познавательный контент, повышать качество книжной иллюстрации и укреплять связь между авторами и юными читателями.

Отдельный блок дискуссии посвятили медиаграмотности. Участники отметили, что детям важно не только получать информацию, но и уметь анализировать ее, критически оценивать источники и самостоятельно отличать качественный контент от недостоверного.

В ходе круглого стола также обсудили перспективы применения искусственного интеллекта при создании и распространении детского контента.