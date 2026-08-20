Казахский фольклор предложили превратить в комиксы и мультфильмы
В Алматы обсудили детский контент.
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В Алматы состоялся круглый стол на тему «Воспитание подрастающего поколения: детский контент и повышение медиаграмотности». Мероприятие организовали алматинские издания ТОО «Қазақ газеттері».
В обсуждении приняли участие детские писатели, редакторы профильных изданий, журналисты и представители библиотечной сферы. Участники обсудили развитие современной детской периодики и литературы, создание качественного национального контента, повышение медиаграмотности и использование возможностей искусственного интеллекта.
Одним из предложений стала адаптация персонажей казахского фольклора в формате комиксов и анимации. По мнению участников, современные форматы могут помочь сделать национальное культурное наследие более интересным и доступным для детей.
Также на встрече говорили о необходимости развивать научно-познавательный контент, повышать качество книжной иллюстрации и укреплять связь между авторами и юными читателями.
Отдельный блок дискуссии посвятили медиаграмотности. Участники отметили, что детям важно не только получать информацию, но и уметь анализировать ее, критически оценивать источники и самостоятельно отличать качественный контент от недостоверного.
В ходе круглого стола также обсудили перспективы применения искусственного интеллекта при создании и распространении детского контента.
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