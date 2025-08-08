В столице Финляндии в рамках Всемирной выставки собак World Dog Show 2025 под эгидой Международной кинологической федерации (FCI) состоялась официальная мировая премьера породы "казахский тазы", передает BAQ.KZ.

Казахстанскую делегацию представили восемь тазы, отобранных по строгим критериям и подготовленных для участия в международных соревнованиях. В числе 25 000 собак со всего мира наши питомцы впервые выступили как самостоятельная, признанная FCI порода.

Результаты участия стали значимым событием: пять казахстанских тазы завоевали призовые места в своих рингах. Звание "Юный чемпион мира 2025 года" получил тазы по кличке Тамерлан, "Чемпионом мира" стал Лашын, "Чемпионкой мира" — Ару, "Вице-чемпионом мира" — Көксерек, а "Вице-чемпионкой мира" — Пана.

Кроме того, в своих категориях Лашын и Ару удостоены титулов "Чемпион Финляндии".

Презентация Казахстана вызвала большой интерес у участников и гостей выставки. Павильон нашей страны, оформленный в виде полуюрты с национальными атрибутами, стал одной из популярных площадок мероприятия. Гости фотографировались с собаками, знакомились с историей породы и её особенностями.

Казахстанские эксперты Союза кинологов Казахстана рассказали о происхождении тазы, её характерных чертах, уникальных рабочих качествах, а также о том, почему эта порода считается национальным достоянием и входит в число семи сокровищ казахов.

Работа по сохранению и продвижению тазы ведётся по поручению Главы государства и с августа 2022 года находится под патронатом Управления делами Президента РК. За три года совместно с Союзом кинологов Казахстана проведена масштабная работа:

В августе 2023 года СКК стал полноправным членом FCI и получил право представлять национальные породы.

В мае 2024 года в Астане состоялась монопородная выставка, на которой комиссия FCI обследовала 100 тазы.

3 сентября 2024 года в Амстердаме принято решение о предварительном признании породы "казахский тазы" и закреплении за Казахстаном статуса держателя стандарта.

Полное признание ожидается не ранее 2034 года при условии развития породы и её активного участия в международных соревнованиях. Выступление на World Dog Show 2025 и официальная презентация тазы в Хельсинки стали важными шагами на этом пути.