Казахский тускииз вошел в оформление логотипа БРИКС

В рамках саммита на площадке BRICS Bazaar посетителей встречает художественная композиция, объединяющая традиционные ремесла разных стран. Среди орнаментов, использованных в композиции, есть элементы казахского вышитого тускииза, передаёт BAQ.KZ.

В центре композиции расположен плетёный шар, от которого в разные стороны расходятся традиционные текстильные полосы, напоминающие ветви дерева или солнечные лучи. Каждая из них представляет одну из стран — участниц БРИКС и отражает характерные для неё цвета, орнаменты и традиции ткачества.

Об этом рассказал директор Национального института технологий моды Индии (NIFT) доктор Самир Суд, принимавший участие в разработке проекта.

По словам авторов, основная идея композиции основана на понятиях устойчивости, сотрудничества и устойчивого развития. С помощью инсталляции создатели хотели показать общие ценности и традиции разных культур.

«Мы опирались на ремесленные традиции этих стран, а также на идеи устойчивости, сотрудничества и устойчивого развития. Мы хотели показать, что эти ремесленные произведения отражают дух сотрудничества и основаны на устойчивых практиках», — сказал доктор Самир Суд.

В части, посвящённой Казахстану, авторы использовали элементы традиционного искусства изготовления тускииза.

«Что касается Казахстана, здесь представлен вышитый тускииз, который традиционно используется как настенное украшение. Эта работа вдохновлена искусством тускииза. За основу были взяты оригинальные орнаменты, характерные для тускииза», — отметил доктор Самир Суд.

По его словам, в ходе подготовки проекта специалисты изучили традиционные ремесла стран — участниц и приглашённых государств БРИКС. Сначала для каждой страны отобрали по пять-шесть вариантов ремесленных традиций, после чего из них выбрали по одному.

«Мы провели большое исследование, касающееся всех видов ремесел. Сначала отобрали несколько вариантов, а затем для каждой страны выбрали один вид традиционного ремесла», — рассказал директор NIFT.

На создание проекта потребовалось около 30 дней. В процессе исследования традиционные виды ремесел изучались на основе вторичных источников.

Общий отбор элементов и разработку композиции осуществила команда Национального института технологий моды Индии.

По словам Самира Суда, ещё одной целью проекта было показать сходства и культурные связи между ремесленными традициями стран — участниц и приглашённых государств БРИКС.