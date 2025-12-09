Правительство Казахстана усиливает меры по пресечению незаконного перетока горюче-смазочных материалов за пределы страны. Соответствующие поручения даны по итогам совещания под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Роман Скляр, передает BAQ.KZ.

На встрече отмечено, что внутренний рынок стабильно обеспечен необходимыми объёмами бензина и дизельного топлива, а нефтеперерабатывающие заводы и логистика работают в штатном режиме. При этом значительная разница цен с соседними странами сохраняет риски незаконного вывоза топлива.

Власти приняли решение усилить контроль на всех этапах движения ГСМ — от НПЗ до конечных точек реализации. Уточнены задачи по совершенствованию оперативного взаимодействия между силовыми и контролирующими органами, включая Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Агентство по финансовому мониторингу, а также таможенные и пограничные службы.

Отдельное внимание уделено цифровизации сектора. Министерство энергетики Республики Казахстан поручено ускорить работу по оснащению нефтебаз современными приборами учёта с передачей данных в режиме реального времени. Подготовленные поправки в законодательство должны закрепить единые стандарты учёта нефтепродуктов.

В Правительстве подчеркнули, что при выявлении нарушений будут применяться жёсткие меры реагирования, а мониторинг рынка ГСМ будет вестись в постоянном режиме для обеспечения энергетической безопасности страны.