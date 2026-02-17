Казахстан намерен построить в Алматинской области завод по производству пищевого желатина и продукции глубокой переработки побочных продуктов животноводства — шкур, костей и другого коллагенсодержащего сырья, передает BAQ.KZ.

Вопросы реализации инвестиционного проекта в сфере глубокой переработки продукции животноводства обсудили на встрече В Минсельхозе с участием вице-министра сельского хозяйства Казахстана Ермека Кенжеханұлы.

Как стало известно, проектная мощность предприятия составит около 10 тысяч тонн пищевого желатина в год. Кроме основной продукции, будет налажен выпуск коллагеновых компонентов, кормовых белков и технических жиров. Общий объем инвестиций оценивается в 58 млрд тенге.

– В настоящее время потребности внутреннего рынка в пищевом желатине полностью покрываются за счет импорта, несмотря на наличие в стране достаточной сырьевой базы. Казахстан располагает значительными объемами побочных продуктов животноводства, которые при должной переработке могут стать источником продукции с высокой добавленной стоимостью. Запуск отечественного производства позволит сократить импортозависимость, повысить уровень переработки сельхозсырья и укрепить продовольственную безопасность, – говорится в сообщении Минсельхоза страны.

Ермек Кенжеханұлы отметил, что проект соответствует стратегическим приоритетам развития агропромышленного комплекса и направлен на формирование экспортно ориентированного производства, в том числе Halal-продукции и заверил, что Министерством будет оказана всесторонняя поддержка в рамках действующих инструментов государственной поддержки.

Отдельное внимание было уделено созданию сети заготовительных организаций в регионах для приема шкур и костей сельскохозяйственных животных.