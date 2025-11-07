Добыча каменного угля в Казахстане, включая лигнит и угольный концентрат, за январь–сентябрь 2025 года составила 84,6 млн тонн, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ,передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Это стало переломным моментом после двухлетнего снижения объемов добычи: в 2024 году падение составило 5,9%, а в 2023-м — 2,1%. Наибольший вклад в производство внесли Павлодарская область с 48,8 млн тонн и Карагандинская с 29,4 млн тонн, при этом значительные объемы были также добыты в Абайской и Улытауской областях — 4,7 и 1,2 млн тонн соответственно.

Отечественные шахты обеспечили внутренний спрос и экспорт на 99,3%, что выше показателя прошлого года (98,9%). Импорт угля за год сократился почти на треть, до 535,3 тыс. тонн. При этом экспорт вырос на 6,2%, достигнув 19,3 млн тонн, а объем реализации на внутреннем рынке увеличился на 7,6%, до 55,9 млн тонн.

С января по август 2025 года Казахстан экспортировал 18,7 млн тонн каменного угля и производных продуктов на сумму 381,4 млн долларов США, что на 10,2% больше по объему и на 9,3% больше по стоимости по сравнению с прошлым годом. Более 60% угля было отправлено в Россию — 11,3 млн тонн на сумму 114,8 млн долларов. Крупные поставки также пришлись на Польшу (2,4 млн тонн), Турцию (1,3 млн тонн), Индию (1,2 млн тонн) и Китай (426,1 тыс. тонн).

Цены на уголь в Казахстане по итогам октября выросли на 1,4% за месяц. За год стоимость угля увеличилась на 9,2%, немного превысив прошлогодний показатель роста в 8,5%. Наибольшее удорожание произошло в Актюбинской области — на 27,4%, далее следуют Жамбылская и Жетысуская области с ростом цен на 17,5% и 17,1% соответственно. В Карагандинской области рост был минимальным — 0,7%, а в Улытауской ценовые показатели остались стабильными.

Средняя розничная цена тонны каменного угля в сентябре 2025 года составила 19,6 тыс. тенге. Наибольшая стоимость зафиксирована в Актобе — 25,5 тыс. тг, Туркестане — 23,1 тыс. тг и Конаеве — 23 тыс. тг за тонну. Самые низкие цены отмечены в Петропавловске (16,3 тыс. тг), Усть-Каменогорске (16,8 тыс. тг), а также в Караганде, Астане и Павлодаре — по 16,9 тыс. тг за тонну.