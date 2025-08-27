В Астане прошла встреча спикера Мажилиса Парламента Казахстана Ерлана Кошанова с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали, находящимся в стране с официальным визитом, передает BAQ.KZ.

Ерлан Кошанов поздравил таджикскую делегацию с успешным проведением выборов депутатов обеих палат, а также лично Рустами Эмомали — с переизбранием на пост Председателя Маджлиси милли. Спикер подчеркнул, что Казахстан и Таджикистан связаны многовековыми узами дружбы и сотрудничества, а отношения между странами достигли союзнического уровня.

Главной темой встречи стали межпарламентские связи и обмен опытом в законотворческой сфере. Особое внимание уделялось цифровым инновациям: Казахстан готов делиться опытом развития электронного правительства, где страна занимает 24-е место по Индексу ООН, а более 90% государственных услуг предоставляется онлайн. Кроме того, парламентарии обсудили проекты закона "Об искусственном интеллекте" и Цифрового кодекса.

Таджикская сторона проявила интерес и к казахстанским реформам в социальной сфере, в частности к закону "О статусе педагогов", принятому в 2019 году, который значительно улучшил условия работы учителей.

Рустами Эмомали отметил, что развитие двусторонних отношений с Казахстаном является приоритетом Таджикистана, и подчеркнул важность эффективного межпарламентского взаимодействия. Также обсуждались возможности расширения сотрудничества в торговле, инвестициях, инновациях, сельском хозяйстве и культуре.

По итогам встречи стороны выразили уверенность, что официальный визит станет очередным шагом в укреплении дружбы и партнёрства между Казахстаном и Таджикистаном.