Казахстан демонстрирует рекордный экономический рост: эксперт оценил итоги заседания Правительства
Рост ВВП на уровне 6,2% за первое полугодие стал самым высоким за последние 12 лет.
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На фоне продолжающейся геополитической напряжённости и замедления темпов роста мировой экономики, Казахстан демонстрирует устойчивую динамику развития. Об этом заявил ведущий научный сотрудник АО "Институт экономических исследований" Азамат Нурсеитов, комментируя итоги заседания Правительства РК для BAQ.KZ.
По словам эксперта, рост валового внутреннего продукта страны за шесть месяцев составил 6,2% — это рекордный показатель за последние 12 лет.
"Такой результат особенно значим, если учитывать прогнозы Всемирного банка, согласно которым мировой ВВП в 2025 году вырастет всего на 2,3%. Это может стать самым медленным темпом глобального роста с 2008 года, за исключением кризисных 2009 и 2020 годов", — отметил Нурсеитов.
Основные драйверы роста экономики Казахстана:
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транспорт (+22,7%);
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строительство (+18,4%);
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горнодобывающая промышленность (+8,4%);
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обрабатывающая промышленность (+5,5%).
Особое внимание эксперт уделил росту инвестиций в основной капитал — почти на 20% с начала года. Существенные вложения пришлись на сферы образования (рост в 3,5 раза), финансов (+86,2%), здравоохранения (+32,8%) и транспорта (+16,2%).
"Рост казахстанской экономики в 2025 году сопровождается сбалансированной макроэкономической политикой. Доходы государственного бюджета за первое полугодие составили 11,4 трлн тенге — это на 18,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Госдолг удерживается на безопасном уровне — менее 25% от ВВП, а инфляция продолжает снижаться", — подчеркнул Нурсеитов.
В качестве приоритетов экономической политики на второе полугодие Правительство обозначило:
– привлечение $25 млрд прямых иностранных инвестиций;
– реализацию Программы эффективного экономического роста с участием нацхолдинга "Байтерек";
– внедрение механизма "тариф в обмен на инвестиции" с ожидаемым объёмом вложений в ЖКХ свыше 1 трлн тенге;
– запуск новой волны приватизации — до конца 2025 года будет утверждён План оптимизации госактивов на 2026–2030 годы.
"Все эти меры направлены на развитие реального сектора экономики и формирование устойчивости в условиях внешних рисков. Казахстан демонстрирует зрелый подход к управлению экономикой, своевременно адаптируя политику под новые вызовы", — резюмировал эксперт.
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