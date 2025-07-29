Казахстану удалось сохранить логистику поставок угля в ЕС после введения санкций против российских портов. Весной 2025 года в рамках 16-го пакета санкций ЕС запретили сделки с рядом ключевых портов, включая Усть-Лугу — традиционную точку для транзита угля из Казахстана, передает BAQ.KZ.

Чтобы избежать дестабилизации поставок, Министерство торговли и интеграции РК, МИД и посольство Казахстана в ЕС провели переговоры с Еврокомиссией. В результате в 18-м пакете санкций Европейский союз разрешил использование таких портов при соблюдении условий:

груз должен быть только казахстанского происхождения;

собственник — нерезидент стран, подпадающих под санкции;

порты используются лишь транзитно, без закупок и производства внутри них

Инфраструктура играет критическую роль: Усть-Луга и Новороссийск остаются важными узлами, особенно во время закрытия альтернативных маршрутов.

В 2022 году экспорт казахстанского угля в ЕС составил 4,4 млн тонн ($419,2 млн), в 2023–6,1 млн тонн ($382 млн), а в 2024 году — 5,2 млн тонн ($312,5 млн). В первой половине 2025 года тоннаж составил 1,6 млн тонн на сумму $82,9 млн (38,5%) от общего экспорта угля.

Новое исключение обещает восстановление поставок и усиление устойчивости логистики.

Министерство торговли и интеграции РК подчёркивает: сотрудничество с ЕС по защите национальных интересов продолжится, а экономические связи будут укрепляться.