В Париже состоялись заседания Казахстанско-Французского делового совета и 16-й Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в которых принял участие вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает министерство транспорта, ключевым итогом стала церемония обмена папками Меморандума о поставке воздушных судов Airbus A320neo: документ предусматривает первоначальную поставку 25 самолётов с возможностью расширения заказа ещё на 25 единиц.

На встрече Талгата Ластаева с вице-президентом Airbus Шарбелем Юзкатли обсуждались сроки поставок, намеченных на 2031 год, а также варианты их ускорения. Кроме того, стороны рассмотрели вопросы создания совместного авиационного учебного центра и организации лизинга самолётов.

В рамках МПК обсуждалось сотрудничество с международными партнёрами, включая TAV Airports — по модернизации аэропортовой инфраструктуры Казахстана, и Alstom — в сфере промышленной кооперации.

Также затронуты вопросы расширения авиасообщения: рассматривается возобновление рейса Париж–Астана и открытие нового маршрута Шымкент–Ницца.