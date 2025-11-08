  • 8 Ноября, 21:07

Казахстан доказал лидерство в джиу-джитсу, опередив 59 стран мира

В столице Таиланда Бангкоке завершились соревнования среди взрослых на чемпионате мира по джиу-джитсу.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Казахстан занял 1-е место в общекомандном зачёте на чемпионате мира по джиу-джитсу, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на министерство туризма и спорта.

Сборная Казахстана, завоевав 11 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых медалей, заняла первое место в общекомандном зачёте среди мужчин и женщин.

Чемпионы Казахстана:

Талант Токтыбаев (контакт, 85 кг), Акбар Елубайулы (контакт, +94 кг), Акжунис Утебаева (контакт, 57 кг), Максат Толенди (ноу-ги, 85 кг), Максат Муратулы (ноу-ги, 56 кг),
Атакельди Есетов (ноу-ги, 62 кг), Аслан Канатбек (хиф-контакт, 62 кг), Әбу-Бакир Жанибек (хиф-контакт, 69 кг), Жибек Кулымбетова (неваза, 48 кг), Шерхан Жаксылык (хиф-контакт, 85 кг), Бекзат Баймуратов (хиф-контакт, 77 кг).

Общий зачёт (взрослые):

1. Казахстан - 11 "золото", 16 "серебра", 13 "бронзы"
2. Команда нейтральных атлетов - 10 "золота", 7 "серебра", 17 "бронзы"
3. ⁠Вьетнам - 8 "золота", 7 "серебра", 10 "бронзы"
4. Германия - 7 "золота", 3 "серебра", 4 "бронзы"
5. Бразилия - 6 "золота", 7 "серебра", 4 "бронзы"

Отметим, нынешний чемпионат продлится до 14 ноября. В ближайшие дни состоятся поединки среди спортсменов категорий U16, U18 и U21. В соревнованиях среди взрослых приняли участие около 1100 спортсменов из 59 стран.

Следует отметить, джиу-джитсу входит в число приоритетных видов спорта, поддерживаемых государством в Казахстане. Благодаря всесторонней поддержке и созданным условиям этот вид спорта стал массовым и приобрёл широкую популярность. Казахстанские спортсмены добиваются высоких результатов на Азиатских играх, Всемирных играх и других крупных международных турнирах, включая чемпионаты мира и Азии.

