Казахстан призывает страны ЕАЭС активнее формировать совместные технологические инициативы
Президент Казахстана призвал страны ЕАЭС активнее развивать совместные технологические проекты и решения в сфере искусственного интеллекта.
Объем экспорта казахстанских IT-услуг превысил 1 млрд долларов. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.
Глава государства отметил, что Казахстан добился заметных результатов в сфере цифровой трансформации и развития электронных государственных услуг.
"Казахстан официально закрепил за собой статус нетто-экспортера технологий. Объем экспорта IT-услуг превысил один миллиард долларов. Наши стартовые позиции подтверждаются и на международном уровне. Согласно глобальному рейтингу E-Government Development Index Казахстан занимает 24-е место, а по качеству онлайн-услуг закрепился в десятке лидеров", - заявил Токаев.
Токаев сообщил, что следующим этапом станет масштабирование достигнутых результатов.
"Наша следующая задача - масштабировать этот успех. В основе этой работы находится Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI", - отметил Глава государства.
По словам Президента, центр должен стать площадкой для разработки и внедрения решений на базе искусственного интеллекта.
Кроме того, Токаев высоко оценил достижения стран Евразийского экономического союза в сфере цифровизации.
"Мы внимательно изучаем и высоко оцениваем достижения государств — членов Евразийского экономического союза в сфере цифровизации, внедрения платформенных решений и современных подходов к государственному управлению. Каждая из стран-участниц Союза накопила значительный опыт в отдельных направлениях цифровой трансформации, представляющий прикладной интерес.
Убежден, что наряду с развитием национальных компетенций нужно активнее формировать совместные технологические инициативы, обмениваться лучшими практиками и эффективными решениями. Такой подход позволит существенно ускорить цифровое развитие Евразийского экономического союза и повысить конкурентоспособность наших экономик", - подчеркнул Президент Казахстана.
