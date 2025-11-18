Во время официального мероприятия в "Астана Опера" Президент Эстонии Алар Карис обозначил ключевые направления расширения сотрудничества между двумя странами, передаёт BAQ.KZ.

"Меня радует, что в эту поездку вошли ректоры и представители практически всех ведущих университетов Эстонии. Наука и образование объединяют людей, соединяют яркие умы и укрепляют взаимопонимание между нациями. Я рад, что университеты наших стран подписали меморандумы о взаимопонимании, усилив существующие связи и запустив новые партнёрства", — сказал Президент Эстонии Алар Карис.

По словам Аллара Кариса, визит вызвал большой интерес и со стороны бизнес-сообщества. В Казахстан прибыли более 40 предпринимателей, был проведён содержательный бизнес-форум, открывший новые соглашения и возможности для сотрудничества.

"Эстонию и Казахстан связывают серьёзные и долгосрочные экономические отношения. В логистике Эстония служит воротами для выхода казахстанских товаров на мировые рынки. Это партнёрство объединяет производителей, железнодорожные и транспортные компании, а также эстонские порты, известные своим качеством и надёжностью. Наше сотрудничество также касается развития транспорта: от городской мобильности и междугородних перевозок до участия в паромных перевозках и судостроении для Каспийского флота", — отметил он.

Говоря о роли искусственного интеллекта в глобальном развитии, Алар Карис подчеркнул, что обе страны стремятся применять эти технологии ответственным и человекоцентричным образом. Одним из ключевых приоритетов он назвал интеграцию ИИ в образовательную систему с раннего возраста.

Президент Эстонии также отметил, что основой сотрудничества являются взаимная выгода и общие принципы.