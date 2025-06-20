Министерство иностранных дел Казахстана продолжает координированные действия по эвакуации граждан из стран, где сохраняется нестабильная обстановка, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, в последние дни удалось вывезти 66 казахстанцев из Израиля через Египет, а также 78 человек из Ирана: 73 через Армению, 2 — через Азербайджан и ещё 3 — через Туркменистан.

Казахстанские дипломаты, находящиеся в Израиле и Иране, продолжают работу по оказанию консульской и правовой помощи своим соотечественникам. В МИД подчёркивают, что эвакуация проходит в тесном взаимодействии с властями принимающих стран.

Ведомство выразило благодарность правительствам Израиля, Египта, Армении, а также Ирана, Азербайджана и Туркменистана за содействие в организации безопасного выезда граждан Казахстана. Как отметили в министерстве, благодаря слаженной международной поддержке всё больше казахстанцев получают возможность благополучно вернуться домой.