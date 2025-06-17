В Астане проходит саммит "Центральная Азия – Китай", который эксперты связывают с укреплением межгосударственного диалога и запуском новых интеграционных форматов. По мнению этномедиатора Центра этномедиации ИПЭИ Рустема Бектрумова, этот форум становится важной вехой в развитии устойчивого регионального сотрудничества без внешнего давления. Подробнее - в материале BAQ.KZ.

По словам спикера, ожидания от саммита во многом связаны с укреплением стратегического диалога, запуском новых интеграционных инициатив и демонстрацией устойчивости межгосударственного сотрудничества. Главный посыл - это готовность стран региона и Китая совместно формировать архитектуру устойчивого развития без внешнего давления и геополитической конфронтации.

Это мероприятие также транслирует важный сигнал международному сообществу: регион стремится к собственной повестке.

"В условиях нынешней геополитической ситуации данный саммит транслирует важный сигнал: Центральная Азия стремится к формированию независимой региональной повестки, где Китай выступает не только как инвестор, но и как партнёр, готовый разделить риски и выгоды от трансформации транспортной, энергетической и технологической инфраструктуры", - отмечает эксперт.

Для Казахстана, отмечает он, важны не только декларации, но и конкретные результаты. Инвестиционные соглашения, доступ к новым рынкам, трансферт технологий и диверсификация логистических маршрутов - вот ключевые направления интереса. При этом особенно актуальны совместные проекты по строительству инфраструктуры, цифровизации, модернизации энергетики и развитию зелёных технологий. Особое внимание Бектрумов уделяет роли Казахстана как ключевого партнёра Китая.

"Центральная Азия для Китая имеет стратегическое значение как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения углубления взаимовыгодного экономического сотрудничества. Казахстан, являясь крупнейшей экономикой региона и обладая уникальным транзитным потенциалом, играет ключевую роль в реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь". Через территорию Казахстана проходят важнейшие транспортные коридоры, связывающие Китай с Европой, минуя нестабильные или санкционно чувствительные маршруты. В политическом плане Казахстан воспринимается как стабильный партнёр и участие Казахстана в китайской внешнеполитической стратегии выходит за рамки экономических расчётов и касается долгосрочной геополитической стабильности Пекина", - говорит он.

Рустема Бектрумов подчёркивает, участие в таких форумах укрепляет международный авторитет страны.

"Регулярное участие в форумах с участием ведущих акторов укрепляет имидж Казахстана как активного и ответственного участника международных процессов. В условиях глобальной турбулентности и растущей конкуренции между центрами силы, способность Казахстана балансировать между крупными игроками на международном пространстве подтверждает приверженность принципам многовекторности и дипломатической гибкости. Форматы сотрудничества на примере саммита „Центральная Азия – Китай“ дают возможность Казахстану выступать не в роли объекта внешней политики, а как субъект, выстраивающий собственные приоритеты. Это усиливает репутацию страны как конструктивного посредника и надёжного партнёра, что, в свою очередь, положительно влияет на инвестиционный климат и международную поддержку", - отмечает спикер.

По его словам, Казахстан стремится не просто извлекать выгоду, но и участвовать в формировании новой архитектуры регионального порядка — такой, где интересы Центральной Азии будут учитываться наравне с интересами глобальных игроков.