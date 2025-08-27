Король Абдалла II в ходе переговоров в расширенном составе подчеркнул, что искренне ценит дружбу двух стран, передает BAQ.KZ.

"Сегодняшняя встреча подтверждает нашу общую приверженность укреплению сотрудничества и углублению двусторонних связей в различных сферах. Итогом наших предыдущих переговоров стало подписание ряда важных соглашений и меморандумов. Убежден, что сегодняшние договоренности, а также их успешная реализация послужат прочной основой для расширения партнерства между нашими странами", – сказал Король Иордании.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по итогам переговоров в Аммане стороны поставили задачу увеличить товарооборот до 500 млн долларов. Казахстан готов расширить экспорт на иорданский рынок, предложив 60 видов несырьевых товаров на общую сумму 250 млн долларов.

Президент выразил поддержку сотрудничеству между национальной компанией "Казатомпром" и Иорданской уранодобывающей компанией (JUMCO) в сфере развития атомной отрасли.

Он сообщил иорданской делегации об инициативах Казахстана по расширению международной транспортно-логистической сети, предложив рассмотреть возможности совместного развития интермодальных перевозок между Центральной Азией и Ближним Востоком.

Огромный потенциал для взаимодействия имеется в сферах сельского хозяйства, туризма и цифровизации.

В свою очередь иорданская сторона предложила свой опыт в развитии медицины, фармацевтики, халал-индустрии и оборонной промышленности.

Кроме того, авиакомпания Royal Jordanian планирует запустить прямые рейсы между Амманом и Алматы в следующем году, что будет способствовать активизации контактов между гражданами и деловыми кругами.

Отдельно была высказана заинтересованность в расширении культурно-гуманитарных связей, в том числе в реализации совместных научно-исследовательских проектов и установлении партнерских отношений между университетами.