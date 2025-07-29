Во время официального визита в Турцию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высоком уровне экономического партнерства между двумя странами и призвал турецкий бизнес активнее участвовать в масштабных проектах в Казахстане, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

В настоящее время в нашей стране работают около 4 тысяч турецких компаний. Совместно с ними реализован ряд проектов на сумму 6 миллиардов долларов, — сообщил глава государства.

Он уточнил, что эти проекты охватывают ключевые отрасли: энергетику, строительство, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру, медицину, туризм и другие сферы. Объем казахстанских инвестиций в Турцию также впечатляет — более 2,5 миллиарда долларов.

Токаев подчеркнул готовность страны к углублению экономических связей: Казахстан остаётся открытым и надёжным партнёром для турецкого бизнеса и готов оказывать всестороннюю поддержку инвесторам. Президент пригласил турецкие компании к участию в масштабных и долгосрочных проектах, особенно в сфере транспортно-логистических связей. Казахстан намерен использовать выгодное географическое положение: уже сегодня через его территорию проходит около 85% сухопутных грузов между Европой и Китаем. Особое значение придаётся развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута — Среднего коридора, который отвечает интересам обеих стран. В этой связи наша страна ведёт модернизацию железных дорог, строительство автотрасс и обновление инфраструктуры для усиления судоходства на Каспии, отметил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, по его словам, правительство готово предоставить турецким предпринимателям особые условия и льготы для работы на казахстанском рынке. Глава государства отметил, что энергетика остаётся важным направлением сотрудничества: ежегодно в Турцию поставляется 1,4 миллиона тонн казахстанской нефти по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан.

Мы обсудили вопрос увеличения объемов поставок и приветствуем намерение Turkiye Petroleum работать на рынке Казахстана. Также мы заинтересованы в использовании инвестиционных возможностей турецких компаний и их опыта в диверсификации источников энергии и строительстве электростанций. Готовы к совместной реализации крупных проектов, — добавил он.

Отдельное внимание было уделено аграрному сектору. Казахстан заинтересован в экспорте зерна и других сельхозпродуктов в Турцию, а также в привлечении современных турецких технологий.