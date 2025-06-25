Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в ходе заседания Правительства рассказал о системной подготовке кадров в сфере охраны окружающей среды в рамках реализации концепции "Таза Қазақстан", инициированной Президентом страны, передаёт BAQ.KZ.

По словам министра, одной из задач стало внедрение профессиональных стандартов в подготовку экологов. Сегодня обучение по экологическим направлениям ведется в 35 вузах страны. В реестр включены 143 образовательные программы, из них 70 – на уровне бакалавриата, 52 – магистратуры и 21 – докторантуры.



Среди них – инновационные курсы, ориентированные на современные вызовы: "Природные и техногенные опасности", "Гидроэкология и безопасность трансграничных вод", "Экологическая экспертиза и устойчивое развитие", Environmental Sciences и др.

На 2024-2025 учебный год по направлению "Окружающая среда" предусмотрено 1796 государственных грантов: 1506 – для бакалавриата, 245 – для магистратуры и 45 – для докторантуры.

Кроме того, в общеобразовательный цикл всех специальностей включен предмет "Экология и безопасность жизнедеятельности".