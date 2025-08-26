В преддверии предстоящего аудита Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по авиационной безопасности в Казахстане состоялось совещание под председательством вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева, передаёт BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие представители Авиационной администрации, а также аэропортов Астаны и Алматы.

Аудит ИКАО является важнейшей проверкой для любого государства-члена организации. Его результаты напрямую влияют на развитие авиационной отрасли и могут определить возможность выполнения международных рейсов. Для Казахстана проверка особенно важна в связи с планируемым запуском прямых рейсов в Нью-Йорк в 2026 году.

На совещании были рассмотрены доклады о готовности к аудиту и даны поручения по приведению системы авиационной безопасности аэропортов страны в соответствие с международными стандартами.

Аудит ИКАО пройдет с 2 по 14 сентября текущего года. Международные эксперты проверят соблюдение требований авиационной безопасности, а Казахстан планирует улучшить действующий показатель аудита, который сейчас составляет 83%.

Успешное прохождение проверки позволит стране подтвердить статус надежного авиационного партнера и обеспечит безопасное развитие международного авиасообщения.