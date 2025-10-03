Министр энергетики Ерлан Аккенженов на форуме KAZENERGY-2025 заявил, что в Казахстане уже проделана большая работа по увеличению доли возобновляемых источников энергии в общем объёме выработки электроэнергии, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Сейчас в республике действует 158 объектов ВИЭ общей установленной мощностью почти 3,25 ГВт. Министерством принят План по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года, который предусматривает ввод порядка 26 ГВт новых мощностей. Значительную немалую часть из них составят объекты ВИЭ", – отметил министр.

Аккенженов подчеркнул, что помимо развития "зелёной" генерации важную роль играют современные тренды в энергетике: внедрение цифровых решений, использование искусственного интеллекта как одного из ключевых драйверов модернизации, а также энергосбережение и повышение энергоэффективности.