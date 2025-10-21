Казахстан и Азербайджан выходят на новый уровень партнерства. Сотрудничество двух стран развивается в сферах торговли, промышленности, логистики и цифровизации, передает BAQ.KZ.

Выступая на Казахстанско-Азербайджанском бизнес-форуме в Астане, вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Айдар Абильдабеков отметил, что экономические связи между двумя странами укрепляются стабильно. За январь–август 2025 года товарооборот достиг 343,3 млн долларов, при этом экспорт Казахстана составил 290,8 млн долларов, а импорт из Азербайджана вырос более чем на 58%.

По словам вице-министра, Казахстан предлагает расширить экспортную корзину с Азербайджаном, включив агропромышленную продукцию общим объемом около 14,5 млн тонн. В нее входят зерновые и масличные культуры, мука, масло и картофель.

"Сегодня важно выстраивать устойчивые производственные цепочки и совместные проекты, которые создают добавленную стоимость. В этом и есть смысл кооперации. Мы будем развиваться не параллельно, а вместе",- подчеркнул он.

Во время форума состоялась официальная церемония подписания 16 соглашений и меморандумов о сотрудничестве между представителями Казахстана и Азербайджана. В числе подписанных документов есть соглашения в сферах промышленности, туризма, образования, цифровых технологий и логистики.

Сотрудничество закрепили меморандумы между "Казпочтой" и Zira Port, НПП "Атамекен" и агентством KOBIA, а также между рядом частных компаний двух стран. Одним из ключевых направлений сотрудничества стало взаимодействие между национальными институтами поддержки экспорта QazTrade и AZPROMO.