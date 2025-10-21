Казахстан и Азербайджан развивают сотрудничество в зелёной энергетике и критических минералах
Согласованная политика Астаны и Баку позволит превратить региональные риски в новые возможности для развития.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан и Азербайджан выстраивают устойчивое стратегическое партнёрство, основанное на общих интересах и совпадении приоритетов развития. По мнению эксперта, отношения двух стран переходят на уровень системного политического, экономического и технологического взаимодействия. Подробнее — в материале BAQ.KZ.
Будущее стратегического партнёрства
"Будущее казахстанско-азербайджанского стратегического партнёрства представляется устойчивым и многоплановым. За последние годы двусторонние отношения вышли за рамки традиционного экономического сотрудничества, превратившись в стратегический диалог по вопросам транспорта, энергетики, цифровизации и безопасности. Это партнёрство основано не только на общих интересах, но и на совпадении стратегических приоритетов — устойчивого развития, региональной стабильности и взаимной поддержки суверенитета", — отметил руководитель отдела азиатских исследований КИСИ Айдар Курмашев.
По его словам, в ближайшие 5–10 лет основным драйвером взаимодействия станет сопряжение инфраструктурных инициатив, включая развитие Среднего коридора и цифровых логистических сетей.
"Вместе с тем остаются вызовы — необходимость технологической модернизации, конкуренция транспортных маршрутов, адаптация к новым санкционным режимам и изменению глобальных торговых потоков. Однако именно согласованная позиция Астаны и Баку способна превратить эти риски в новые возможности для укрепления региональной самостоятельности", — подчеркнул эксперт.
Фундамент доверия и политического диалога
По мнению Курмашева, фундамент доверия между Казахстаном и Азербайджаном складывается из исторической близости, общих культурных корней и схожих подходов к международной политике.
"Обе страны последовательно продвигают принципы взаимного уважения, невмешательства и мирного урегулирования. Этот подход позволил сформировать особую атмосферу политического диалога — без конкуренции за лидерство, но с акцентом на партнёрство и прагматизм", — отметил он.
Он добавил, что регулярные визиты лидеров, согласование позиций в ООН, ОИК и Организации тюркских государств укрепляют институциональные механизмы сотрудничества.
"Казахстан и Азербайджан сегодня не просто соседи по региону, а партнёры, выстраивающие собственную архитектуру безопасности и развития в Большой Евразии", — подчеркнул Айдар Курмашев.
Многосторонние площадки и роль тюркской интеграции
Эксперт отметил, что сотрудничество на международных площадках усиливает синергию между двумя странами.
"В рамках ШОС Казахстан и Азербайджан способны продвигать совместные инициативы по энергетической безопасности, логистическим коридорам и цифровому обмену данными. На площадке ОИК взаимодействие приобретает глобальное измерение — как вклад тюркских стран в исламскую солидарность и устойчивое развитие", — пояснил Курмашев.
Он особо подчеркнул значение Организации тюркских государств, где Астана и Баку задают темп институционального развития.
"Совместное продвижение тюркской интеграции, проектов по транспортной и цифровой связанности, гуманитарных программ формирует новую ось взаимодействия — от экономического партнёрства к цивилизационному единству. Это усиливает региональную субъектность всего Тюркского мира", — сказал эксперт.
Экономические приоритеты
Главным направлением сотрудничества, по словам Айдара Курмашева, остаётся развитие Среднего коридора — стратегического маршрута, объединяющего рынки Китая, Центральной Азии, Кавказа и Европы.
"Следующим шагом должно стать создание единого цифрового окна, синхронизация таможенных процедур и развитие портовой инфраструктуры в Актау и Аляте, что повысит пропускную способность маршрута и снизит транзакционные издержки", — отметил он.
Курмашев также обратил внимание на перспективы в области зелёной энергетики, водородной экономики и критических минералов.
"Казахстан и Азербайджан могли бы объединить усилия в сфере ВИЭ, экспортных цепочек критических минералов и производства оборудования для энергетического перехода. Это не только укрепит экономику, но и создаст образ региона как ответственного участника глобальной климатической повестки", — резюмировал эксперт.
Самое читаемое
- Какие выплаты получат казахстанцы ко Дню Республики
- Иностранцев лишили незаконно захваченной земли в Алматы
- Ипотека под давлением: почему казахстанские банки массово приостановили выдачу жилищных кредитов
- Казахстан и Азербайджан на пути к $1 млрд: что принесёт визит Алиева в Астану
- Военные не могут накопить на жилье: Минобороны призывает снизить ставки