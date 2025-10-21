Казахстан и Азербайджан договорились нарастить объем транспортировки нефти по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан, сообщил Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе официальных переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает BAQ.KZ.

По словам главы государства, энергетическое сотрудничество остается ключевым направлением взаимодействия между двумя странами.

"С удовлетворением отмечаю совместную работу по транспортировке казахстанской нефти по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан. В прошлом году транзит этого стратегического сырья через Азербайджан составил почти полтора миллиона тонн. В ближайших планах – значительно увеличить этот объем", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что дополнительный импульс развитию национальных энергосистем придаст проект глубоководного электрического кабеля по дну Каспийского моря, который усилит позиции обеих стран в экспорте "зеленой" энергии.

Кроме того, активная работа ведется по поставкам казахстанского урана на зарубежные рынки через территорию Азербайджана.

"Хочу выразить признательность уважаемому Президенту Азербайджана за поддержку всех ключевых инициатив и проектов", – сказал глава государства.

В ходе переговоров стороны также отметили перспективы сотрудничества в сфере цифровизации и IT, в том числе ускорение проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи через Каспий.