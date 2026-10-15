Казахстан и Азербайджан запускают Цифровой Шелковый путь через Каспий
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Касым-Жомарт Токаев заявил, что технологии искусственного интеллекта при разумном подходе способны ускорить экономический рост, повысить качество государственного управления и расширить возможности стран региона. При этом связанные с ними риски, по его словам, требуют совместного контроля.
Президент отдельно остановился на международном регулировании ИИ.
«В этом контексте приветствуем Соглашение по суперинтеллекту, недавно подписанное в Вашингтоне. По своей сути, оно может стать основой для международного договора под эгидой Организации Объединенных Наций. Убежден, что СВМДА способно внести весомый вклад в этот процесс», – подчеркнул Глава государства.
Он напомнил, что Казахстан разместит в Алматы Азиатско-Тихоокеанский центр цифровых решений для устойчивого развития ЭСКАТО ООН.
«Надеюсь, что государства – участники СВМДА присоединятся к работе этого Центра, чтобы совместно формировать цифровое будущее нашего региона», – сказал Президент.
Еще одной темой стала информационная безопасность при реализации международных проектов. Токаев сообщил о старте совместного проекта Казахстана и Азербайджана по прокладке Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспия.
«Сегодня Казахстан и Азербайджан делают важный шаг, совместно приступая к реализации проекта Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. Этот уникальный проект Цифрового Шелкового пути обеспечит более быструю и безопасную передачу данных на евразийском пространстве, укрепит цифровой потенциал Азии и откроет новые возможности для сотрудничества», – сказал он.
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