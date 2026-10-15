Казахстан и Азербайджан запускают Цифровой Шелковый путь через Каспий

Касым-Жомарт Токаев заявил, что технологии искусственного интеллекта при разумном подходе способны ускорить экономический рост, повысить качество государственного управления и расширить возможности стран региона. При этом связанные с ними риски, по его словам, требуют совместного контроля.

Президент отдельно остановился на международном регулировании ИИ.

«В этом контексте приветствуем Соглашение по суперинтеллекту, недавно подписанное в Вашингтоне. По своей сути, оно может стать основой для международного договора под эгидой Организации Объединенных Наций. Убежден, что СВМДА способно внести весомый вклад в этот процесс», – подчеркнул Глава государства.

Он напомнил, что Казахстан разместит в Алматы Азиатско-Тихоокеанский центр цифровых решений для устойчивого развития ЭСКАТО ООН.

«Надеюсь, что государства – участники СВМДА присоединятся к работе этого Центра, чтобы совместно формировать цифровое будущее нашего региона», – сказал Президент.

Еще одной темой стала информационная безопасность при реализации международных проектов. Токаев сообщил о старте совместного проекта Казахстана и Азербайджана по прокладке Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспия.