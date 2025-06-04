В рамках участия в заседании Совета глав правительств СНГ Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл двустороннюю встречу с Премьер-министром Беларуси Александром Турчиным, передает BAQ.KZ.

Главы правительств обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Особое внимание было уделено необходимости усиления межправительственного взаимодействия и координации по практической реализации ранее достигнутых договоренностей.

По данным сторон, товарооборот между Казахстаном и Беларусью в 2024 году достиг $900 млн, а по итогам первого квартала текущего года превысил $200 млн, что на 3,6% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

"Мы заинтересованы в укреплении контактов между деловыми кругами и активизации промышленной и торговой кооперации", — отметили участники встречи.

Также обсуждены перспективы сотрудничества в рамках СНГ, включая совместные меры по обеспечению устойчивого экономического роста и повышению благосостояния населения обеих стран.