Казахстан и Беларусь нацелены на рост: товарооборот приближается к $1 млрд
Олжас Бектенов и Александр Турчин обсудили укрепление экономических связей между Казахстаном и Беларусью.
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В рамках участия в заседании Совета глав правительств СНГ Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл двустороннюю встречу с Премьер-министром Беларуси Александром Турчиным, передает BAQ.KZ.
Главы правительств обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Особое внимание было уделено необходимости усиления межправительственного взаимодействия и координации по практической реализации ранее достигнутых договоренностей.
По данным сторон, товарооборот между Казахстаном и Беларусью в 2024 году достиг $900 млн, а по итогам первого квартала текущего года превысил $200 млн, что на 3,6% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.
"Мы заинтересованы в укреплении контактов между деловыми кругами и активизации промышленной и торговой кооперации", — отметили участники встречи.
Также обсуждены перспективы сотрудничества в рамках СНГ, включая совместные меры по обеспечению устойчивого экономического роста и повышению благосостояния населения обеих стран.
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