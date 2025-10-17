Министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в РК Леваном Диасамидзе, передает BAQ.KZ.

Стороны обсудили перспективы казахстанско-грузинского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, отметив высокий потенциал для дальнейшего взаимодействия.

Как отметила Аида Балаева, взаимодействие между странами активно развиваются по самым различным направлениям. "Рада возможности встретиться и обсудить перспективы культурного сотрудничества между Казахстаном и Грузией. Мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере культуры, кино, театрального, музыкального искусства, а также музейной, архивной и библиотечной деятельности", - сказала министр.

В ходе встречи обсуждались и другие направления сотрудничества. В частности, возможные проекты в области волонтерства иобмен кинопродукцией между телеканалами Казахстана и Грузии.

Посол Грузии отметил, что готов приложить все усилия для поступательного развития многопланового сотрудничества двух стран, построенного на принципах дружбы и взаимопонимания.