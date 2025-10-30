30 октября в Тбилиси состоялись переговоры Председателя Мажилиса Парламента Казахстана Ерлана Кошанова с Президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, Премьер-министром Ираклием Кобахидзе и Председателем Парламента Шалвой Папуашвили, передает BAQ.KZ.

Визит казахстанской парламентской делегации стал важным шагом в укреплении политического диалога и развитии межпарламентского сотрудничества между двумя странами.

Работа делегации началась с посещения Парламента Грузии. На встрече с Шалвой Папуашвили Ерлан Кошанов подчеркнул особое значение исторически сложившихся отношений между Казахстаном и Грузией.

"Казахстан глубоко ценит общую историю и крепкую дружбу между нашими народами. Все это является залогом успешного и долгосрочного сотрудничества между двумя странами", – отметил он.

Председатель Мажилиса напомнил, что полгода назад Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил Казахстан с официальным визитом, в ходе которого были определены ключевые направления дальнейшего взаимодействия.

"В ходе встречи с Президентом Касым-Жомартом Токаевым были заданы направления дальнейшего плодотворного развития двустороннего сотрудничества. Это – торговля, энергетика, промышленность, инвестиции, туризм, цифровизация. Уверен, что и парламентская дипломатия внесет существенный вклад в реализацию договоренностей на высшем уровне", – сказал Ерлан Кошанов.

Он также напомнил о визите спикера Шалвы Папуашвили в Астану в 2024 году, отметив, что та встреча придала дополнительный импульс межпарламентскому сотрудничеству. Ерлан Кошанов проинформировал коллегу о политических и экономических преобразованиях, инициированных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, включая переход к однопалатному парламенту. По его словам, реализация данной реформы усилит институт парламентаризма, а обсуждение инициативы проходит с участием всех политических партий и широкой общественности.

Рассказывая о законотворческой деятельности, спикер Мажилиса отметил, что особое внимание уделяется обеспечению социальной справедливости, реализации принципа "Закон и Порядок" и развитию экономики. В свою очередь, Шалва Папуашвили подчеркнул значимость дружбы между народами двух стран. "Грузинский и казахский народы связывают особые дружеские отношения, которые своими корнями уходят в древнюю историю. Сегодня важно не растерять эти крепкие связи, а всячески работать над их укреплением и передавать их молодежи как бесценное наследие", – сказал он.

Глава Парламента Грузии выразил уверенность, что визит Ерлана Кошанова придаст новый импульс политическому диалогу. Он отметил важность расширения прямых контактов между депутатами двух стран для решения практических вопросов в торгово-экономической, культурной, гуманитарной и транспортно-логистической сферах. В ходе переговоров стороны выразили готовность оказывать законодательную поддержку развитию сотрудничества в инвестиционной, туристической, агропромышленной и инновационной сферах.

Спикеры обсудили перспективы взаимодействия на международных площадках, включая Межпарламентский Союз и Парламентскую Ассамблею ОБСЕ. Было отмечено, что Казахстан и Грузию объединяют стремление к миру, стабильности и уважению принципов международного права. В завершение встречи стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между Мажилисом Парламента Казахстана и Парламентом Грузии, закрепив договоренности о развитии политического диалога и обмене законодательным опытом.

На встрече с Президентом Грузии Михаилом Кавелашвили Ерлан Кошанов передал теплые слова приветствия и добрые пожелания от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он подчеркнул, что Глава государства всегда уделяет особое внимание укреплению отношений с Грузией, а наши страны связывают глубокие исторические корни, многовековые традиции дружбы и взаимной поддержки.

"Поздравляю грузинский народ с успешным проведением парламентских и президентских выборов. Грузия уверенно строит правовое, экономически развитое и открытое государство", – отметил спикер Мажилиса. Он также рассказал о масштабных политических преобразованиях, реализуемых в Казахстане в рамках формулы "сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство", и о планах по внедрению искусственного интеллекта во все сферы жизни. "Наша цель – в ближайшие три года превратить Казахстан в цифровое государство", – подчеркнул Ерлан Кошанов.

В ходе переговоров с Премьер-министром Ираклием Кобахидзе стороны обсудили перспективы укрепления экономических связей, улучшения условий для бизнеса, расширения транзитного потенциала и взаимодействия в промышленной, металлургической, машиностроительной и аграрной отраслях. Председатель Мажилиса заверил, что парламентарии Казахстана и Грузии готовы обеспечить своевременную законодательную поддержку достигнутым на высшем уровне договоренностям.

В завершение визита делегация Мажилиса посетила музей Парламента Грузии, отметив важность сохранения исторической памяти и культурных связей между народами двух стран.