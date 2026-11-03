Казахстан и Индия договорились о выдаче разыскиваемых преступников

Казахстан и Индия подписали договор об экстрадиции. Документ предусматривает выдачу разыскиваемых лиц для привлечения к уголовной ответственности или исполнения судебного приговора. Соглашение расширяет возможности двух стран в борьбе с преступностью.

Договор подписали Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов и посол Индии в Казахстане Сайлас Тангал. Церемония состоялась 3 ноября в Генеральной прокуратуре.

Документ создает правовую основу для передачи разыскиваемых лиц между двумя государствами. Речь идет о гражданах, которых правоохранительные органы разыскивают в связи с уголовным преследованием или для исполнения приговора суда.

В Генпрокуратуре отметили, что соглашение завершает формирование договорной базы между Казахстаном и Индией в сфере уголовного судопроизводства. Ранее страны уже заключили соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам и передаче осужденных лиц.

Почему договор актуален

Связи между Казахстаном и Индией продолжают расширяться. По данным Генпрокуратуры, в Казахстане работают более 600 индийских компаний, занятых в фармацевтической, горнодобывающей, медицинской и пищевой отраслях.

Индия занимает первое место среди стран дальнего зарубежья по числу студентов, обучающихся в Казахстане. В 2025–2026 учебном году их насчитывалось почти 10 тысяч.

Растет и число взаимных поездок граждан двух стран, в том числе туристических.

В Генпрокуратуре считают, что расширение экономических, образовательных и туристических связей требует более тесного взаимодействия правоохранительных органов.

Подписанный договор станет дополнительным правовым инструментом для сотрудничества Казахстана и Индии по уголовным делам.