Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Иорданского Хашимитского Королевства в Казахстане Хамзой Аль-Омари, передает BAQ.KZ.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере высшего и послевузовского образования и науки.

Особое внимание было уделено расширению академической мобильности студентов и преподавателей, а также возможностям привлечения иностранных студентов в организации высшего и послевузовского образования двух стран.

Иорданская сторона отметила положительный опыт обучения граждан Иордании в казахстанских университетах. По словам представителей посольства, выпускники из Иордании получают качественную подготовку, что способствует укреплению образовательных связей между странами.

Отдельной темой переговоров стало развитие образовательных стипендий для иностранных студентов. Стороны договорились проработать вопрос предоставления таких грантов в рамках межправительственной стипендиальной программы.

По итогам встречи Казахстан и Иордания подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии академического и научного сотрудничества, расширении образовательных обменов и подготовке высококвалифицированных специалистов.