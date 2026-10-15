Казахстан и катарский холдинг PIH обсудили реализацию крупных энергетических проектов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с руководителями катарского холдинга Power International Holding (PIH) Муатазом Аль-Хаятом и Рамезом Аль-Хаятом. Стороны обсудили ход реализации совместных проектов в газопереработке и телекоммуникациях.

В энергетической отрасли холдинг участвует в реализации проектов строительства двух газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган мощностью 1 млрд и 2,5 млрд кубометров газа в год.

На первом объекте ведутся строительно-монтажные работы, поставка основного оборудования практически завершена. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2027 год. По второму проекту определен EPC-подрядчик, ведется подготовка к основному этапу строительства. Завершить его планируется в 2030 году.

Также стороны рассмотрели строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент». Сейчас продолжаются проектирование и поставка оборудования и материалов. Завершение первого этапа намечено на 2027 год, второго — на 2029 год.

Отдельное внимание уделено сотрудничеству в сфере телекоммуникаций.

Олжас Бектенов подчеркнул необходимость ускорить работу по всем проектам для своевременного ввода объектов в эксплуатацию. Правительство Казахстана, в свою очередь, готово содействовать оперативному решению возникающих вопросов.

Руководители PIH подтвердили заинтересованность в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве и выполнении достигнутых договоренностей.