В Акорде был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области снижения сейсмических рисков между Министерством по чрезвычайным ситуациям Казахстана, акиматом города Алматы и Администрацией по землетрясениям Китайской Народной Республики, передает BAQ.KZ.

Документ предусматривает создание в Алматы Казахстанско-Китайского совместного центра исследований землетрясений. Главной целью нового учреждения станет укрепление сейсмической безопасности в Центральной Азии через углублённое научно-техническое сотрудничество между двумя странами.

Центр займётся развитием и интеграцией систем раннего предупреждения о землетрясениях, обменом сейсмической информацией в реальном времени, а также научными исследованиями в области сейсмологии и геофизики. Предполагается, что использование современных технологий и международного опыта позволит минимизировать последствия землетрясений и повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации.

Создание центра в Алматы обусловлено высокой сейсмической активностью региона и необходимостью усиления научного и технического потенциала в предупреждении природных катастроф. Ожидается, что проект внесёт значительный вклад в безопасность не только Казахстана, но и всего Центральноазиатского региона.