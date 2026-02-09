Казахстан и Китай обсудили военное образование и сотрудничество
Сегодня, 13:15
Фото: Минобороны РК
В Министерстве обороны Республики Казахстан состоялась встреча Министра обороны генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Хань Чуньлинем, передает BAQ.KZ.
С китайской стороны во встрече также приняли участие представители Аппарата военного атташе Министерства обороны КНР в Республике Казахстан.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по текущим и перспективным направлениям двустороннего взаимодействия, а также обсудили вопросы военного образования, военного и военно-технического сотрудничества.
