В Пекине на заседании Казахстанско-Китайского делового совета подписано соглашение о строительстве одной из крупнейших в стране солнечных электростанций мощностью 300 МВт, передает BAQ.KZ. Проект стоимостью около 320 млн долларов США будет реализован в Сауранском районе Туркестанской области в 2025–2026 годах.

Документы об инвестициях и договор о покупке электроэнергии подписали Министерство энергетики РК и компания China Energy Engineering Group. Церемония прошла в присутствии Президента Касым-Жомарта Токаева, что подчеркивает стратегическое значение проекта.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов отметил, что новая СЭС укрепит энергобезопасность юга Казахстана, создаст рабочие места и внесет вклад в достижение углеродной нейтральности.

Это символ углубления стратегического партнерства с Китаем и важный шаг к развитию "зеленой" энергетики", — сказал он.

Запуск станции позволит диверсифицировать энергобаланс страны, увеличить долю возобновляемых источников энергии и закрепить позиции Казахстана как регионального лидера в переходе к "зеленой" экономике.