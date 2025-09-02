Казахстан и Китай станут стратегическими партнерами в атомной энергетике
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что отдельное внимание на встрече с Председателем КНР было уделено вопросам развития атомной энергетики, передает BAQ.KZ.
Вторым приоритетом Президент назвал взаимодействие в энергетической сфере.
"Совместно с компанией Sinopec в Атырауской области начато строительство завода по выпуску полиэтилена. В этот масштабный проект мощностью 1 250 тысяч тонн продукции в год будет вложено 7,4 миллиарда долларов. В дальнейшем мы заинтересованы в скорейшей модернизации нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте с участием CNPC. В целях развития возобновляемой энергетики мы намерены реализовать ряд проектов с участием ведущих китайских компаний, как China Power International Holding и China Energy. Еще одним важным проектом в энергетической сфере является строительство парогазовой установки в Мангистауской области мощностью 160 МВт совместно с компанией China Huadian Corporation", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
"Договорились о том, что обе страны должны стать стратегическими партнерами в этой сфере. К этой работе мы намерены привлечь компанию CNNC, сегодня я проведу встречу с ее руководством. Отмечу и активную деятельность на нашем рынке корпорации SANY. Хочу выразить благодарность данным компаниям за сотрудничество. Ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности нашей страны остается развитие традиционных источников энергии. Считаем, что все совместные проекты в сфере энергетики послужат дальнейшему укреплению нашего взаимовыгодного сотрудничества", – подчеркнул Президент.
Самое читаемое
- 1 сентября в разных странах: как отмечают День знаний
- Казахстанских учёных наградили в Японии за исследования в области атомной энергетики
- Сборная Уэльса огласила состав на матч с Казахстаном в отборе ЧМ-2026
- В Актау в жилом комплексе произошла утечка газа: пострадали два человека
- Елена Рыбакина сенсационно покинула US Open-2025