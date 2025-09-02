Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что отдельное внимание на встрече с Председателем КНР было уделено вопросам развития атомной энергетики, передает BAQ.KZ.

Вторым приоритетом Президент назвал взаимодействие в энергетической сфере.

"Совместно с компанией Sinopec в Атырауской области начато строительство завода по выпуску полиэтилена. В этот масштабный проект мощностью 1 250 тысяч тонн продукции в год будет вложено 7,4 миллиарда долларов. В дальнейшем мы заинтересованы в скорейшей модернизации нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте с участием CNPC. В целях развития возобновляемой энергетики мы намерены реализовать ряд проектов с участием ведущих китайских компаний, как China Power International Holding и China Energy. Еще одним важным проектом в энергетической сфере является строительство парогазовой установки в Мангистауской области мощностью 160 МВт совместно с компанией China Huadian Corporation", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что в ходе содержательных переговоров с Председателем Си Цзиньпином подробно обсуждались вопросы взаимодействия в атомной отрасли, в том числе планы привлечения китайских технологий и подготовки квалифицированных специалистов.