  • 2 Сентября, 11:08
Елена Рыбакина сенсационно покинула US Open-2025
В Афганистане произошло землетрясение: погибли 500 человек
Школы нового поколения: как Казахстан решает проблему трёхсменки и дефицита мест
Новые школы открылись ко Дню знаний в Алматы
Трамп пригрозил ввести федеральный контроль в Чикаго из-за роста преступности
"Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
Белый дом опроверг слухи о смерти Дональда Трампа
Певец Сакен Майгазиев попал в ДТП по дороге в Сарыагаш
В пустыне под Лас-Вегасом нашли останки более 100 человек
На границе США с Мексикой на 57% увеличилось число нелегальных мигрантов
В Актау задержали мужчину с обрезом ружья
В Казахстан идет резкое похолодание
1,6 млрд тенге украдено из оборонного бюджета: суд вынес приговор
Нападения на медиков заставили Астану оснастить скорые камерами
Полицейский насмерть сбил женщину в Шымкенте
Мясной ажиотаж или миф? Минсельхоз раскрыл правду о говядине
Поставлен заслон семейственности во власти – Президент Казахстана

Казахстан и Китай станут стратегическими партнерами в атомной энергетике

Сегодня, 09:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 09:46
Сегодня, 09:46
133
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что отдельное внимание на встрече с Председателем КНР было уделено вопросам развития атомной энергетики, передает BAQ.KZ.

Вторым приоритетом Президент назвал взаимодействие в энергетической сфере.

"Совместно с компанией Sinopec в Атырауской области начато строительство завода по выпуску полиэтилена. В этот масштабный проект мощностью 1 250 тысяч тонн продукции в год будет вложено 7,4 миллиарда долларов. В дальнейшем мы заинтересованы в скорейшей модернизации нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте с участием CNPC. В целях развития возобновляемой энергетики мы намерены реализовать ряд проектов с участием ведущих китайских компаний, как China Power International Holding и China Energy. Еще одним важным проектом в энергетической сфере является строительство парогазовой установки в Мангистауской области мощностью 160 МВт совместно с компанией China Huadian Corporation", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что в ходе содержательных переговоров с Председателем Си Цзиньпином подробно обсуждались вопросы взаимодействия в атомной отрасли, в том числе планы привлечения китайских технологий и подготовки квалифицированных специалистов.
"Договорились о том, что обе страны должны стать стратегическими партнерами в этой сфере. К этой работе мы намерены привлечь компанию CNNC, сегодня я проведу встречу с ее руководством. Отмечу и активную деятельность на нашем рынке корпорации SANY. Хочу выразить благодарность данным компаниям за сотрудничество. Ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности нашей страны остается развитие традиционных источников энергии. Считаем, что все совместные проекты в сфере энергетики послужат дальнейшему укреплению нашего взаимовыгодного сотрудничества", – подчеркнул Президент.

Самое читаемое

Наверх