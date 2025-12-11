Казахстан и Южная Корея подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проекта Alatau Smart City, передает BAQ.KZ.

Документ был заключён между Министерством промышленности и строительства РК, Государственным фондом "Alatau City Authority" и Корейской корпорацией зарубежной инфраструктуры и городского развития (KIND).

В Астане встречу провели заместитель Премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев и президент KIND Ким Пок-хван. Вице-премьер отметил, что многие корейские компании выразили готовность поддерживать перспективный проект и участвовать в строительстве инфраструктуры, включая энергетику, водоснабжение, водоочистку, переработку сточных вод и твердых бытовых отходов, как по EPC-контрактам, так и в формате девелопмента.

Стороны также обсудили перспективы совместной работы по проектам в сфере логистики и портовой инфраструктуры. Вице-премьер предложил открытие офиса KIND в Казахстане для расширения сотрудничества.

Встреча стала продолжением переговоров, прошедших в октябре в Сеуле в рамках роуд-шоу "Alatau Rise with Kazakhstan", где Казахстан представил смарт-город как стратегически значимый проект страны.