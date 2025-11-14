В Астане состоялось 13-е заседание казахско-кыргызского Межправительственного совета с участием премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и председателя Кабинета министров – руководителя Администрации президента Кыргызстана Адылбека Касымалиева, прибывшего с рабочим визитом, передает BAQ.KZ. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы торгово-экономического взаимодействия между двумя государствами.

Особое внимание уделено динамике товарооборота: за восемь месяцев текущего года он увеличился на 21% и достиг $1,4 млрд. Перечень обсуждаемых направлений включал торговлю, промышленную кооперацию, инвестиционное взаимодействие, энергетику, водную сферу, транспорт и логистику, туризм, сельское хозяйство и другие области. Бектенов отметил, что "стратегическое партнерство обрело новый импульс благодаря политической воле президентов двух стран", подчеркнув готовность правительства Казахстана к дальнейшей совместной работе.

Касымалиев, в свою очередь, заявил, что достигнутые на уровне глав государств договоренности придали двусторонним отношениям новое качество, и подчеркнул, что правительство Кыргызстана намерено обеспечить исполнение поставленных задач. Участники заседания рассмотрели ход выполнения решений предыдущего Межправсовета, включая меры в сферах энергетики, водоснабжения и инвестиционной кооперации.

Отдельный блок обсуждений был посвящен аграрному сектору. За восемь месяцев торговля сельхозпродукцией выросла на 42% и достигла $326 млн, при этом более 80% составил казахстанский экспорт. Перспективным направлением названа совместная работа в области горного туризма, включая инициативы по возобновлению маршрутов к пику Хан-Тенгри, расположенному на территории двух стран.

В гуманитарной сфере отмечены прошедшие в текущем году в Бишкеке мероприятия — Дни казахстанского кино, юбилейный концерт в честь 100-летия Нургисы Тлендиева и другие проекты. Упомянут также установленный памятник "Золотой мост казахско-кыргызской дружбы", посвященный Мухтару Ауэзову и Чингизу Айтматову.

По итогам заседания правительства Казахстана и Кыргызстана подтвердили приверженность дальнейшему углублению сотрудничества по всем ключевым направлениям и подписали Протокол 13-го заседания Межправительственного совета.