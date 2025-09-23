  • 24 Сентября, 01:57

Казахстан и Люксембург расширят сотрудничество в сфере финансовых технологий

Главы двух стран обсудили инвестиции и совместные проекты.

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел переговоры с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, отметив дружественный и конструктивный характер отношений между Казахстаном и Люксембургом.

Особое внимание было уделено развитию торгово-инвестиционного партнерства, а также возможностям реализации совместных проектов в сферах цифровизации и финансовых технологий. Для углубления сотрудничества главы государств договорились активизировать контакты между бизнес-сообществами двух стран.

