Казахстан и Люксембург расширят сотрудничество в сфере финансовых технологий
Главы двух стран обсудили инвестиции и совместные проекты.
Вчера, 21:19
152Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел переговоры с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, отметив дружественный и конструктивный характер отношений между Казахстаном и Люксембургом.
Особое внимание было уделено развитию торгово-инвестиционного партнерства, а также возможностям реализации совместных проектов в сферах цифровизации и финансовых технологий. Для углубления сотрудничества главы государств договорились активизировать контакты между бизнес-сообществами двух стран.
