Казахстан и ООН расширяют сотрудничество в сфере водных ресурсов
Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов провёл встречу с Постоянным координатором ООН в Казахстане Саранго Раднарагча, в ходе которой стороны обсудили перспективы международного сотрудничества в водной сфере и реализацию инициатив Президента страны, передает BAQ.KZ.
В ходе встречи министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов и Постоянный координатор ООН в Казахстане Саранго Раднарагча обсудили потенциальное взаимодействие в рамках реализации инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева, направленных на укрепление международного сотрудничества в сфере водных ресурсов.
В частности, были рассмотрены предложения по созданию Международной водной организации в структуре ООН, открытию в Казахстане Центра изучения водных проблем Шанхайской организации сотрудничества, а также разработке Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию.
Стороны также обсудили подготовку к Региональному экологическому саммиту, который пройдет в Астане с 22 по 24 апреля. Достигнута договорённость о совместной проработке мероприятий, посвящённых вопросам водных ресурсов, и выработке согласованных предложений.
В завершение встречи министр пригласил г-жу Саранго Раднарагча принять участие в предстоящем заседании Координационного совета партнёров по развитию водного сектора Республики Казахстан.
– Мы активно взаимодействуем с агентствами ООН, включая ПРООН, ФАО и ЮНИСЕФ, а также с международными финансовыми институтами. Глава государства неоднократно подчёркивал важность международного сотрудничества в обеспечении водной безопасности, и мы готовы и далее развивать партнёрство с Организацией Объединённых Наций, — отметил Нуржан Нуржигитов.
