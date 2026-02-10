Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов провёл встречу с Постоянным координатором ООН в Казахстане Саранго Раднарагча, в ходе которой стороны обсудили перспективы международного сотрудничества в водной сфере и реализацию инициатив Президента страны, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов и Постоянный координатор ООН в Казахстане Саранго Раднарагча обсудили потенциальное взаимодействие в рамках реализации инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева, направленных на укрепление международного сотрудничества в сфере водных ресурсов.

В частности, были рассмотрены предложения по созданию Международной водной организации в структуре ООН, открытию в Казахстане Центра изучения водных проблем Шанхайской организации сотрудничества, а также разработке Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию.

Стороны также обсудили подготовку к Региональному экологическому саммиту, который пройдет в Астане с 22 по 24 апреля. Достигнута договорённость о совместной проработке мероприятий, посвящённых вопросам водных ресурсов, и выработке согласованных предложений.

В завершение встречи министр пригласил г-жу Саранго Раднарагча принять участие в предстоящем заседании Координационного совета партнёров по развитию водного сектора Республики Казахстан.