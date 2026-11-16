Казахстан и Оренбургская область России расширят сотрудничество в сфере здравоохранения. Стороны обсудили обмен пациентами, внедрение современных медицинских технологий, подготовку кадров и совместные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности приграничных территорий.

Эти вопросы рассмотрели на встрече министра здравоохранения Казахстана с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым и представителями российской делегации.

Одним из приоритетных направлений станет развитие медицинского туризма и прямого взаимодействия между клиниками двух стран. Казахстанская сторона предложила создать механизм обмена информацией о возможностях медицинских организаций, видах и стоимости услуг, а также порядке направления и сопровождения пациентов.

Отдельно участники встречи обсудили сотрудничество в офтальмологии. Речь шла о высокотехнологичных операциях по лечению катаракты и глаукомы, а также витреоретинальных вмешательствах. Стороны рассмотрели возможность обмена специалистами, проведения мастер-классов и стажировок, а также запуска пилотного проекта по телемедицинским консультациям.

В сфере подготовки кадров в качестве примера успешного сотрудничества отметили совместную образовательную программу Карагандинского медицинского университета и Казанского государственного медицинского университета. По ней обучаются 69 студентов, которые в перспективе смогут получить два диплома.

Всего между медицинскими вузами Казахстана и России заключено 59 меморандумов и соглашений о сотрудничестве. В российских медицинских университетах учатся около 10 тысяч казахстанских студентов, а в вузах Казахстана получают образование 239 граждан России.

Ещё одним направлением станет укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности. С учётом общей границы Оренбургской области с Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областями предложено активизировать обмен данными об эпидемиологической ситуации, наладить взаимодействие лабораторных служб и проводить совместные профилактические мероприятия.

Кроме того, стороны рассмотрели возможность организации учений с участием Национального координационного центра экстренной медицины. Они позволят отработать взаимодействие служб при оказании экстренной помощи и реагировании на чрезвычайные ситуации.

В качестве практического шага Казахстан предложил провести в Оренбургской области Дни охраны здоровья с участием медицинских организаций трёх приграничных регионов страны. Мероприятие должно стать площадкой для презентации медицинских услуг, развития медицинского туризма и установления профессиональных контактов.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества и договорились продолжить работу над совместными инициативами.