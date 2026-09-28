Казахстан и Россия расширят сотрудничество в сфере культуры

Министр культуры и информации Казахстана Арман Кырыкбаев принял участие в XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Форум объединил 43 иностранные официальные делегации, 18 из которых возглавили министры культуры. В рамках мероприятия Арман Кырыкбаев провел встречу с министром культуры России Ольгой Любимовой.

В начале встречи российская сторона выразила соболезнования в связи с гибелью казахстанских военнослужащих в Мангистауской области.

Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в сфере культуры и дальнейшие направления взаимодействия. В частности, речь шла о работе Подкомиссии по культурно-гуманитарному сотрудничеству и реализации совместных проектов. Пятое заседание Подкомиссии планируется провести в первой половине 2027 года в Астане.

Отдельное внимание уделили совместным культурным инициативам. 8 октября в Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева откроется выставка «Наследие эпохи. Искусство ХХ века из собрания Государственной Третьяковской галереи». В экспозицию войдут 30 произведений.

Кроме того, министры обсудили проведение проекта «Дни Эрмитажа» в Национальном музее Республики Казахстан.

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Арман Кырыкбаев вручил Ольге Любимовой орден «Достық» II степени. Награда присуждена за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также развитие культурных связей между двумя странами.