Казахстан и Россия запустили первую международную грузоперевозку с электронной накладной e-CMR
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В Астане в рамках Транспортной недели состоялся запуск первой пилотной международной автомобильной грузоперевозки по маршруту Казахстан – Россия с использованием электронной международной транспортной накладной e-CMR. Проект реализуется в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В церемонии приняли участие министры транспорта государств – членов ЕАЭС, а также член Коллегии по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии.
Первая перевозка организована по маршруту Астана – Москва. Запуск пилотного проекта стал очередным шагом в цифровизации международных автомобильных перевозок и укреплении сотрудничества между странами союза.
Использование электронной накладной e-CMR позволит сократить расходы на оформление документов, ускорить обмен информацией между участниками перевозочного процесса, отслеживать статус груза в режиме реального времени и уменьшить зависимость от бумажного документооборота.
Казахстан продолжает уделять особое внимание цифровизации транспортной отрасли и развитию транспортно-логистической инфраструктуры. Совместные инициативы со странами ЕАЭС направлены на раскрытие транзитного потенциала страны, повышение эффективности международных перевозок и укрепление транспортных связей на евразийском пространстве.
Реализация пилотного проекта позволит проверить механизмы применения электронной накладной на маршруте Казахстан – Россия и заложить основу для дальнейшего расширения цифрового взаимодействия в сфере международных грузоперевозок.
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