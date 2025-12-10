Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов провёл встречу с легендарным боксёром, серебряным призёром Олимпийских игр в Сеуле и абсолютным чемпионом мира среди профессионалов Роем Джонсом, передаёт BAQ.KZ.

В ходе встречи министр выразил благодарность именитому спортсмену за визит в Казахстан и отметил его выдающийся вклад в мировую историю бокса. По словам Ербола Мырзабосынова, Рой Джонс является настоящей иконой спорта, чья техника, стиль и достижения вдохновляют поколения молодых боксёров по всему миру, включая Казахстан.

"Для нас большая честь принимать в Казахстане спортсмена, чьё имя золотыми буквами вписано в историю мирового спорта. Казахстанские боксёры всегда относятся к вам с особым уважением, считая образцом профессионализма и человеческих качеств. Мы высоко ценим ваш бесценный вклад и вашу работу с молодёжью", — подчеркнул министр.

Рой Джонс — один из самых титулованных боксёров в истории, многократный чемпион мира в разных весовых категориях. В 1990-е годы он был признан "боксёром десятилетия" и долгое время занимал первую строчку мирового рейтинга pound-for-pound. Его уникальный стиль и рекордные достижения сделали его одним из самых узнаваемых спортсменов планеты.

По итогам встречи стороны выразили готовность совместно развивать бокс, продвигать программы для молодёжи и укреплять международное спортивное сотрудничество. В министерстве отметили, что визит Роя Джонса в Казахстан станет новым этапом в расширении партнёрства и обмена опытом в сфере бокса.